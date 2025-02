Jeux Video

Ryab Cohen, boss de GameStop, qui accumule de multiples décisions de merde dont des investissements NFT (wouhou) et qui aujourd'hui s'exprime sur X en sous-entendant que ceux qui veulent racheter GameStop Canada ou Micromania sont de sacrés courageux vu les tares qui vont aller avec.(Le mec est censé vouloir vendre, mais on dirait qu'il souhaite l'inverse pour voir crever les magasins)Mais attention j'ai pas finiIl met en cause dans les déboires sur ces territoires de multiples points comme le socialisme, le libéralisme et les taxes.Bon de ce côté, y a du vrai, surtout les taxes...Mais il pointe aussi...- Le Wokisme- Le progressisme- La politique DEIEt là, même si je ne suis pas vraiment fan de ces tendances, j'ose demander c'est quoi le putain de rapport avec la chute du secteur des magasins physiques (dont les causes sont avant tout la concurrence d'Amazon & co et le numérique).On sait que la politique a changé aux USA, mais faut pas pour autant sucer les chibrax de Trump & Musk à la vue de tous...