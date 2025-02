Bon, j'ai hésité à inscrire les résultats et totalement annulé ce duel vu le faible nombre de votes mais bon tant pis on fera avec...2)1)- Call of Duty Black Ops premier du nom remporte le classement, à priori de meilleures armes, map, multijoueur et un meilleur zombie. Mais d'autres ont préférés BO2 qui joue sur deux époques différentes dans la campagne solo, et plus de choix également.Merci aux quelques participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !