Bonjour,

J'ai ressorti soulstice qui était offert sur epic games y'a un moment.



Au départ ca démarre pas trop mal, les combats sont sympas sans jamais atteindre le top du genre, mais ca se voit que c'est un jeu indé fauché donc on est conciliant.



L'ambiance est pas trop mal, très dark, avec l'héroïne qui essaie de contrôler son pouvoir avec sa sœur fantôme.



La musique dub step passe pas trop mal en combat, ca rend les combats un plus frénétiques.



Ca semble être au départ un bon petit clin d'œil aux jeux ps2 dans sa structure et sa présentation.(petite cinématique d'exposition pour montrer le lieu, un peu de caisses à détruire pour avoir des points de compétences, du combat, un peu d'énigme, une cinématique en image de synthèse pour montrer un nouvel ennemi et ainsi de suite)

Le jeu perd pas de temps, tout s'enchaine rapidement.



Mais après 5h de jeu, cette structure se répète toutes les 10 minutes, on se retrouver à parcourir les mêmes décors (mais c'est pas le même endroit), on évolue pas très rapidement et c'est les mêmes combos pour chaque arme ou presque, donc l'ennui arrive vite, heureusement qu'il y a de pouvoir bleu/rouge, on attaque les ennemis rouge avec le pouvoir rouge de notre sœur fantôme, et pareil pour le bleu.

Ca permet de ne pas bourriner bêtement les touches.



Mais il y a une chose grave dans ce jeu: la caméra fixe est ignoble. Comme le jeu est sombre, et la caméra souvent loin, on voit mal les distances, les phases de plateforme qui prennent 5 sec dans les jeux du genre deviennent une corvée ici.

Et la caméra est très souvent à l'ouest, on sait pas ce qu'elle filme, en plein combat elle est horrible pour venir dans une pseudo caméra 3D qui part en live à chaque instant, et je parle même pas du ciblage qui pète littéralement un câble avec la caméra, tu peux avoir la cible dans la caméra et la caméra ne se centre jamais sur la cible choisie.



Donc on se contente de bourriner au hasard, en espérant voir la touche B pour contrer les ennemis, tout en essayant de viser l'ennemi le plus proche.



Et graphiquement, c'est volontairement old school, les cinématiques sont réussis, mais in game la pauvreté s'affiche de partout, et rendre le jeu sombre cache pas la misère des textures pour un jeu de 2022.

Même god of war ps2 est plus beau que ce jeu avec une meilleure caméra fixe.



Et le design du personnage qu'on contrôle, entre l'hommage à claymore et la pauvreté de son modèle 3D, ca fait tache dans les cinématiques, je la trouve raté.



Et le scénario est pitoyable, c'est que du dialogue de remplissage, qui répète mille fois la même chose en 5h, y'a eu un passage original quand on dirige la sœur fantôme pour avoir un peu d'histoire des 2 sœurs, mais le reste c'est cliché sur cliché, c'est pas possible qu'en 2022 on sorte encore des jeux qui n'ont rien à raconter, que ca soit le lore, les personnages, les évènements qui arrivent, tout est là pour remplir le jeu.



Il parait que l'histoire s'améliore après, ca risque de pas être difficile vu l'étron de clichés (oulala la faille s'agrandit et va détruire le monde et oulala ca va réveiller mon pouvoir de naissance et oulala si ca se trouve c'est moi qui agrandit la faille à force de me rapprocher et oulala je suis l'élue oulala ce torrent de clichés)



Je vais continuer par petites touches, 20-30 minutes pas plus, après c'est déjà l'overdose de structure copier coller de partout.



Ca vaut 5/10 pour l'instant, y'a un petit quelque chose, mais trop de défauts flagrants dès le début du jeu qui deviennent infernals sur le long terme.