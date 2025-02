Dji Neo Fly More Combo 250€ livré au lieu de 350€ neuf + assurance DJI Care Refresh 2ans pour 15€ au lieu de 38€ (inclus 4 remplacements en cas de crash / fly away), j'attend une sacoche de rangement (10€) que j'aurais d'ici mardi. Je vais le tester Jeudi ou vendredi.J'avais déjà un mavic mini que j'avais vendu par la suite. Là je voulais juste un drone très petit, juste pour faire une nouvelle vidéo sur le japon (j'y vais en Aout)C'est quoi déjà le nom de l'appli pour voir les zones ou l'on peut voler ou pas ? J'avais une app aussi pour la météo qui était top mais je ne sais plus le nom ... avec les heures du coucher du soleil etc ...