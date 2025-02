Buramato, le jeu du studio indonésien Ozygames, se remontre aprés 3 ans de silence.Buramato est un jeu vidéo d'action et d'aventure en 3D en monde semi-ouvert, avec quelques éléments de RPG, dans lequel vous pouvez parcourir les anciennes terres des vieux seigneurs.Explorez un monde inspiré de la mythologie traditionnelle de Bornéo. Tuez des monstres à l'aide de combos stylisés et découvrez les terres maudites des anciens seigneurs pour percer les secrets de votre mémoire perdue.Toujours pas de date, mais ça sortira partout.

posted the 02/15/2025 at 05:01 PM by guiguif