- C'est une suite directe- YOSHIAKI HIRABAYASHI le produira (RE:2/4, OKAMI HD, DD2)- KAMIYA prépare une histoire depuis des années et a un plan- Le jeu tournera sur le RE Engine (tentant des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque)- KAMIYA a regardé les réactions au trailer et a pleuré avec les fans.- l'équipe promet qu'il y aura des nouvelles "avant que les gens commencent à frapper aux portes de Capcom" mais ils ne compromettront pas la qualité au détriment de la rapidité.- Le travail de développement du jeu a commencé cette année- Interrogé sur Okamiden, Hirabayashi a déclaré que le nouveau jeu serait une suite de l'original.- Beaucoup de gens qui ont travaillé sur le jeu original sont de retour via Machine Head Works.- Certains développeurs quittant Platinum Games pourraient travailler dessus.