Zekk : Mouais, il y a des trucs sympa, mais ce n'est pas encore le Japon, la technique et les graphismes ne font pas tout.



Fait est que le Japon mène de nouveau la danse, ces dernières années

Moi : Les chinois ne créer pas de triple AAA il s'oriente sur les jeux mobile. Si il se mettent a faire des jeux triple AAA s'en ai fini du japon... Heureusement pour eux rien qu'avec Wukong on a pu voir le résultat.

Ceci était une réponse pour la vidéo que j'avais poster pour le jeu Ananta un genshin chinois version gta 6 qui a l'air monstrueux. Ca fait des années, je vous dit que le marché du jeux video chinois se suffit à lui même mais le jour la Chine va entrer en action vous allez voir des titres du style Tide of Annihilation. Les japonais sont carrément rester sut leur acquis. Quand j'ai vu ce trailer ça à ravivé mon envie de relancer la PlayStation 5 qui prend la poussière depuis un bon bout de temps. Je sais pas ce que vous en pensez mais avec l'arrivée du marché Chinois : Ananta, Bleach Soul Resonance, One piece Ambition, Tides Of Annihilation, The Hidden Ones...Mon âme de gamer est de retour !