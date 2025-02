"Stéphane Picq, 59 ans, compositeur sur les jeux Dune (Amiga), Megarace, Kult, KGB, Mystical, Extase ou Lost Eden, des mélodies et ambiances inoubliables, merci pour tout, qu'il repose en paix !!"Jean-Luc PETITRENAUDIl arrivait difficilement à gérer les obstacles... RIP Valiant Heart-----------------------------------------------------------------------------------------RIP Paul-Loup Sulitzer, 78 ans

Like

Who likes this ?

posted the 02/13/2025 at 06:57 PM by solarr