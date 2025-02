Résumé via IA : "Je viens de passer environ 6 heures sur une version préliminaire d'Avowed et je dois dire que je suis vraiment emballé, bien plus que je ne l'imaginais au départ. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'écriture. Les dialogues sont réactifs, les personnages bien développés, et on sent vraiment que chacun a sa propre personnalité. Le système de création de personnage offre beaucoup de flexibilité, notamment avec les backgrounds qui influencent les options de dialogue. L'exploration est super gratifiante. Le monde est dense et regorge de secrets. J'ai adoré grimper des tours, découvrir des coffres cachés et tomber sur des rencontres inattendues. Le combat m'a agréablement surpris. Que ce soit en première ou troisième personne, ça se joue vraiment bien. Le système de classe est très libre, permettant de combiner magie, mêlée et combat à distance. Visuellement, j'aime beaucoup le style coloré et fantaisiste. C'est différent du ton plus sombre du premier trailer, mais ça fonctionne bien. Le jeu se déroule dans le même univers que Pillars of Eternity, ce qui apporte beaucoup de profondeur au monde et à l'histoire. Honnêtement, ça comble vraiment le vide laissé par ma déception avec Dragon Age: Dreadwolf. Avowed offre tout ce que j'espérais en termes de choix, de dialogues et d'immersion. Le seul bémol pour moi, c'est l'interface des menus qui est vraiment moche. Mais c'est un détail mineur comparé à tout le reste. Dans l'ensemble, je suis vraiment impressionné par cette préversion d'Avowed. Si le jeu final est à la hauteur de ces premières heures, on tient peut-être là un excellent RPG !""J’arrive à la fin de cette longue vidéo et si je n’ai pas osé l’écrire dans le titre, je me sens obligé de proclamer à voix haute que Avowed est à mes yeux le chef-d’œuvre d’Obsidian. J’aurai adoré le dire dans le titre mais sur YouTube tout le monde utilise cette expression à tort et à travers, alors qu’en 15 ans je ne l’ai employée qu’une seule fois. C’est dommage car chef-d’œuvre ça a un sens bien précis et en disant qu’il s’agit du meilleur jeu d’Obsidian, je dis grosso modo la même chose.Ce qui est sûr, c’est que depuis que j’ai commencé et dévoré le jeu en quelques jours à peine, je trépigne à l’idée de vous en parler et vous inviter à lui donner sa chance, a fortiori parce qu’il sera disponible à bas coût sur le Game Pass. Jouer à Avowed m’a fait du bien, m’a démontré le talent d’Obsidian qui m’avait déjà très agréablement surpris avec Pentiment et j’attends désormais The Outer Worlds 2 avec une réelle curiosité.J’ai l’impression de me répéter mais j’ai pris une énorme claque avec ce jeu et il se hisse parmi les plus grands RPG auxquels j’ai joué, ce qui n’est pas une mince affaire. Avowed n'est pas Pillars of Eternity, l'écriture n'est pas aussi bonne, le combat n'est définitivement pas aussi bon, mais la construction du monde et l'exploration sont toutes deux des points forts de ce titre. Se perdre dans la terre vivante n'est pas quelque chose que j'oublierai de sitôt, et je pense que si vous êtes fan de la franchise Pillars, vous vous feriez un sérieux tort en ne jouant pas à Avowed, même si vous devez attendre une promotion pour le faire.""Résumé de la vidéo via IA : Je viens de passer plus de 70 heures sur Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian, et je voulais vous partager mes impressions. Avowed se déroule dans les Terres Vivantes, une partie d'Aora magnifique et colorée. L'histoire tourne autour d'une mystérieuse "Peste des Rêves" que vous devez combattre. L'écriture est excellente, avec des personnages bien développés et des choix qui ont un réel impact. Le combat est vraiment satisfaisant, que ce soit en mêlée ou avec la magie. J'ai adoré le système de parkour qui ajoute une dimension sympa à l'exploration. Les compagnons sont géniaux, avec des personnalités bien marquées. Mention spéciale à Kai et Yley qui sont devenus mes préférés. Visuellement, le jeu est magnifique. Les paysages sont à couper le souffle et la bande-son est sublime. J'ai été agréablement surpris par la stabilité technique du jeu, avec très peu de bugs rencontrés. Le système de progression et de craft est bien équilibré, vous donnant toujours le sentiment d'évoluer au bon rythme. L'exploration est récompensée et j'ai passé des heures à fouiller chaque recoin du monde. Bien sûr, il y a quelques points négatifs. L'absence de cinématiques animées et le fait que notre personnage ne soit pas doublé m'ont un peu gêné. Mais dans l'ensemble, Avowed m'a vraiment surpris et ravi. Je lui donne une note de 8,5/10. C'est un excellent RPG qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Si vous aimez le genre, vous allez adorer. Donc, bien que le changement de genre ici s'accompagne évidemment de quelques douleurs de croissance, je pense qu'en particulier si cela fonctionne bien et qu'ils continuent à assurer le support post-lancement et à vraiment développer certaines de ces choses, alors ce sera un excellent moment. Pour toutes ces raisons, le jeu obtient un "achetez-le" de ma part. De plus, si vous n'aimez pas le prix, je comprends, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de l'étiquette de prix de 70 $ que tout le monde essaie de pousser. Mais si cela pose un problème pour vous, le jeu est bien sûr aussi sur Game Pass, et étant donné combien cela sera moins cher, j'imagine que c'est là que beaucoup de gens finiront par jouer à celui-ci, où j'espère que vous pourrez profiter du monde d'Aora et découvrir un univers que j'apprécie vraiment. Quoi qu'il en soit, je pense que cela va à peu près conclure cette critique particulière. La variété des ennemis est un peu limitée (tellement d'ours !), et les zones déjà explorées deviennent vides, ce qui casse un peu l'immersion. En résumé, Avowed est un très bon RPG, solide et bien écrit, mais qui joue la sécurité. Si vous aimez le genre, vous allez passer un excellent moment. Mais n'attendez pas une révolution !"Résumé par IA : Je viens de passer plus de 50 heures sur Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian, et je voulais vous partager mes impressions. Au début, j'ai failli abandonner le jeu après 10 heures, mais finalement je suis devenu accro. Avowed est un retour aux sources pour Obsidian, un RPG d'action classique dans l'univers de Pillars of Eternity. Ce que j'ai adoré, c'est l'exploration et le combat. Le monde est dense et regorge de secrets à découvrir. Le système de combat est vraiment satisfaisant, surtout quand on débloque plus de capacités. J'ai particulièrement apprécié de jouer un mage, lançant des sorts dévastateurs. Les compagnons sont géniaux, avec des personnalités bien marquées. L'écriture est excellente, avec beaucoup de choix dans les dialogues. Visuellement, le jeu est magnifique, surtout de nuit. Cependant, l'histoire principale ne m'a pas vraiment captivé. Je me suis plus amusé à explorer qu'à suivre la quête principale. Les conséquences de vos choix ne semblent pas toujours avoir un grand impact. Techniquement, le jeu tourne bien sur Xbox Series X, avec quelques baisses de framerate occasionnelles. Au final, je donne à Avowed un 8/10. C'est un excellent RPG qui mérite qu'on s'y attarde, surtout si vous aimez l'exploration et le combat. Si vous êtes fan de RPG old-school, vous allez adorer !Résumé par IA : J'ai passé environ 50 heures sur Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian, et je voulais partager mes impressions. Avowed est un retour aux sources pour Obsidian, un RPG d'action classique se déroulant dans l'univers de Pillars of Eternity. L'écriture et la construction du monde sont excellentes. L'histoire principale, autour d'une mystérieuse "Peste des Rêves", est captivante et vos choix ont un réel impact. Le combat est fluide et satisfaisant, que ce soit au corps à corps ou avec la magie. Le système de parkour ajoute une dimension intéressante à l'exploration. Les compagnons sont bien développés, avec des personnalités marquées. Visuellement, le jeu est impressionnant, avec une excellente distance d'affichage. La bande-son est bonne, bien que parfois un peu générique. Le jeu est plus vaste que prévu, surtout en termes de verticalité. Le système d'équipement est un peu trop complexe, et les compagnons semblent toujours sous-équipés. Malgré quelques systèmes simplistes (comme l'absence de vol) et une surabondance d'ours, j'ai vraiment apprécié Avowed. C'est un très bon RPG, bien qu'il ne réinvente pas le genre. Je recommande vivement de l'essayer si vous avez le Game Pass. 