Hello la communauté,



J'avais fait un article sur Osidian pas trop à charge mais qui rappelait qu'il y avait toujours bien mieux en face des jeux Obsidian dans leur catégorie.



Les commentaires étaient hétérogènes, certains imaginants une attaque directe contre MS (alors que j'ai le gamepass), d'autres ok avec les propos et enfin certains pas du tout d'accord.



https://www.gamekyo.com/blog_article478384.html



Le test Gamekyo sur Avowed démontre que j'avais raison (sans grande surprise, j'aurais aimé avoir tord).



Avec comme phrase finale du test : "Obsidian continue de vivre dans l'ombre des plus grands" ==> c'était tout à fait mon propos.



Alors nous ne trompons pas. Personnellement je souhaite que nous puissions profiter de super jeux et qu'Obsidian réalise des bangers. Mais force est de constater que ce n'est plus / pas le cas depuis bien longtemps.



Apres leurs jeux sont ok.