Juste une théorie et un peu de bon sens.

Semaine dernière Strauss Zelnick affirme de vive voix que gta6 sortira avant borderlands et après mafia.

Jusque là on se dit OK gta septembre octobre et Borderlands après.



Jusqu'à hier et la confirmation que Borderlands sort fin septembre.



La semaine dernière c'était pas une conférence ou quoi mais juste rassurer les investisseurs.



Ils savent peut etre déjà que le jeu est reporté depuis des mois mais attendent la fin de l'année fiscale pour l'annoncer.

Pour l'instant c'est des prévisions ils restent sur leurs déclarations.



Et puis sérieusement vous voyez vraiment take2 sortir 3 jeux d'affilé comme ca?mouais.



On était déjà pour la plupart à 95% sur d'un report car le report d'un gta c'est la base dans le passif de la série.

Ya eu quelques déclarations qui aurait pu faire penser le contraire notamment le fait qu'ils ont déclaré ne pas faire une communication comme les anciens (traduire communiquer le plus tard possible et briser le schéma qu'ils avaient avant)



Bref,il ny aura pas de surprise si on voit écrit Spring 2026 à la fin du trailer 2 vers avril-mai.



J'espère pas évidemment mais d'un autre côté jamais Rockstar sortira un jeu si il n'est pas prêt. A voir au prochain épisode