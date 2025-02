Jeux Video

« stratégie de talent »

Les faits viennent d'être rapportés par Axiom et Variety :- Disney vient de mettre fin à l'initiative "Reimagine Tomorrow" (spécialisée dans l'inclusivité et les histoires sur des communautés sous-représentées) jusqu'à suppression du site officiel.- Mise en place d'une modification du Disclaimer au début de certains anciens films comme Peter Pan et Dumbo.Pour ce dernier point, on passe de(en gros, on retourne au message de base de 2019)En résumé :Et pour rappel, Bog Iger qui lors de son retour au poste de PDG en 2022 avait déclaré :Et puis j'oserais dire qu'on n'a pas eu besoin d'un quelconque agenda à la con pour que Coco soit l'une des plus belles perles de Disney sur ces 10 dernières années