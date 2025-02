Merci Microsoft d'avoir publié ou permis à son eco-système Xbox d'avoir accès à ces jeux sur cette génération!Et bien sur merci d'avoir édité des jeux merveilleux comme Redfall, Halo Infinite, Hellblade II, As Dusk Falls, Towerborne et The Medium...et merci encore d'avoir sortie une console qui permet d'avoir des GOTY comme Baldur's Gate 3 ou Black Myth en décalé, d'avoir annoncé on ne sait combien de AAA 4 à 6 ans avant leur sortie et pour la fermeture de Tango Gameworks!