175 questions-réponses avec Carrie Patel, game director de AvowedEn résumé...- il y aura bien un mode 60 fps sur Xbox Series X- 4 compagnons présentés mais il y en a d'autres qui sont optionnels- On peut ordonner aux compagnons qui attaquer et comment attaquer- caméo de personnages de Pillars Of Eternity- la possibilité de faire des réponses débiles et odieuses sera toujours de la partie (c'est aussi pour ça qu'on adore Obsidian,- Obsidian utilise toujours le même tool-dialogue (qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans) pour créer ses dialogues à choix multiples- Les ennemis ne s’adaptent pas à votre niveau- Possibilité de s'équiper d'une baguette magique et d'une arme simultanément- Combats de boss confirmé- la ville la plus grande du jeu aura plus de 100 NPC- Pas de microtransactions- DLC à venir? peut être- C'est Carrie Patel qui a écris le personnage de Kai- Comme pour leurs précédents jeux, beaucoup de choix possible pour le joueur (trahison, alliance avec l'antagoniste, etc)- Ses 3 jeux préférés all time : Dishonored, Mass Effect, Morrowind- pas de romance dans le jeu- il y aura un mode de difficulté hardcore (path of the damned)Bonus : la promo du jeu a commencé à New York (Time Square)