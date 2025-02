Le futur de gaming étant le tout dématérialisé, Orange s'est déjà investi pour celui-ci à travers le XGS-PON.Même si aujourd'hui, une PS5 est bridée en 1Gb/s via son port ethernet, comme la PS5 pro d'ailleurs, rien n'empêche d'imaginer, à l'avenir, une évolution des serveurs de Sony (et de Microsoft) ainsi que des ports Ethernet présent sur nos console pour nos proposer des ports en 2.5Gbit/s, voire en 10Gbit/s, nous donnant accès à des temps de copies juste inimaginable avec un lecteur BluRay...Un futur qui existe déjà (un peu) sur PC, avec un steam permettant des téléchargements à 650 mo/s (soit 5,2 Gbit/s), et venant d'une éqoque où je téléchargait à 56Kbit/s, j'peux vous dire qu'on en a parcouru du chemin en terme d'Internet...On vit une époque formidable ^^ !Bonus : Comment passer à du 7Gbit/s sur son PC ?

Who likes this ?

posted the 02/05/2025 at 05:02 AM by suzukube