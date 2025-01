les investissements de MS dans le JV ne vont cesser d'augmenter et le Gamepass en bénéficieraca ou ils arrêtent les D1 Gamepassj'ai donc prolongé mon Gamepass au dela de la mort de Xbox ,soit au delà de 2027réaction normal quoi

Like

Who likes this ?

posted the 01/31/2025 at 06:02 PM by skuldleif