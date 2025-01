Planète Tripy Game Guides and News

Comme chaque année en prévision de la, le rapportvient apporter quelques éléments sur l'évolution de l'industrie du jeu vidéo. Et cette année une donnée a particulièrement attiré l'attention des professionnels du marché, avec une nouvelle progression significative de l'intérêt des développeurs pour la création de jeu pour le PC au détriment des consoles.

Like

Who likes this ?

posted the 01/31/2025 at 01:10 PM by tripy73