La version PlayStation 5 de Forza Horizon 5, développée par Panic Button Studios en partenariat avec Turn 10 Studios et Playground Games, proposera le même contenu que les versions Xbox et PC du jeu. Les packs de voitures déjà sortis, ainsi que les extensions Hot Wheels et Rally Adventure, seront également disponibles à l'achat.Nous sommes ravis de voir la communauté Forza Horizon 5 s'agrandir avec de nouveaux joueurs sur PS5, et nous avons hâte de voir la créativité et les compétences que ces nouveaux créateurs, constructeurs et pilotes apporteront à notre communauté dynamique.En plus de porter Forza Horizon 5 sur PS5, nous travaillons sur une nouvelle mise à jour de contenu gratuite spéciale pour toutes les plateformes, Horizon Realms. Les royaumes donneront aux joueurs l'occasion d'explorer une collection de certains des mondes évolutifs préférés de la communauté, ainsi que d'autres surprises. Restez à l'écoute de nos canaux pour plus de détails prochainement."