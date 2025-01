Xbox n’a pas vraiment de titres familiaux pour l’instant, du moins rien de la qualité pour laquelle ils sont connus. C’est ce que j’espérais que Microsoft verrait dans Ori, mais Xbox est clairement axée sur Halo, Gears et Forza et rien d’autre n’a vraiment attiré l’attention. Ils se sont également assis sur Banjo Kazooie sans que rien ne se passe alors qu’un développeur vraiment talentueux pourrait probablement faire un jeu Banjo qui pourrait rivaliser avec un Mario 3D et probablement se vendre à des chiffres similaires.

posted the 01/21/2025 at 11:13 AM by negan