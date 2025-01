« Souvent, le deuxième jeu se vend mieux parce qu'il a déjà des millions de fans », explique-t-il. Cela n'a pas été le cas avec Forbidden West, bien que Yoshida ait d'abord pensé que ce serait le cas. « J'adore Horizon et le jeu a bien marché, et j'espérais que la suite ferait encore mieux en termes de ventes. Le jeu était plus grand et génial, mais je ne pense pas que le second ait fait autant d'unités que le premier. »