La suite de Astral Chain, ça reste pour moi, le meilleur jeux tiers (qui est resté) exclusif à la Switch.(ça c'est un trailer d'annonce)Pourquoi ?Car c'est un des meilleurs jeux dans son genre (système de combat subtil et nerveux -du Platinum games comme j'aime-, cinématique et bande son au top ect le tout avec une réalisation solide et rythmé) et fun, une des meilleures surprises (je me souviens encore de l'annonce sortie de nulle part, mais quand tu vois la réaction de ceux qui n'ont pas la console, c'est là que tu sais que quand tu es joueur, il y a des jeux, tu le vois tourner, tu le veux direct, il te ferait même acheter le support rien que pour lui.) reste le meilleur Platinum Games depuis 8 ans.Il pourrait prendre toute sa dimension sur une machine plus puissante (à l'image de Bayonetta 2 qui arrive à être une suite meilleure que le premier opus qui est pourtant déjà excellente) car parfois, tu sentais les "murs" invisibles, là les murs vont pouvoir être repoussé et la ville plus étoffée.Dans une période ou certains réalisateur ont quitté Platinum Games, il pourrait faire partie des titres qui remettent en avant la société, sachant que la licence est pensée comme une trilogie, donc il vaut mieux tout mettre en route pour en faire une référence pour la boîte.