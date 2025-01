- Sorti en novembre 2012, Far Cry 3 avait fait beaucoup de bruit lors de son annonce, après son rachat par Ubisoft (auparavant chez Crytek) et un épisode 2 pas folichon. Il faut dire que les trailers donnaient l'eau à la bouche, je me souviens même avoir maté le trailer de lancement qui dure 10 min et qui nous spoil bien la gueule au passage.Bref, sûrement un des jeux Ubisoft et je suis pas le seul que j'attendais comme un méga dingue, bien plus que le nouvel Assassin's Creed 3 à cette époque.Far Cry 3 se déroule sur Rook Island, une île tropicale fictive en main au pirates de Vaas, sanguinaire et sans pitié. Pensant passé des vacances peinard avec ses potes, ses frères et sa meuf,Une fois arrivé au village de Amanaki, et faire la connaissance de Denis votre "guide" de début de jeu, et après un tuto pas trop long pour une fois, vous serez très vite lâcher dans la jungle de Rook Island.Parce qu'en plus de la sa jungle et de ses plages, Far Cry 3 offreLe monde de Far Cry 3 regorge égalementavec de nombreuses plantes à récolter pour booster les capacités de Jason, notamment des plantes pour se soigner, d'autre pour voir des animaux de loin ou encore pour être + résistants aux dégâts.En plus de la flore, la faune est également omniprésente en offrant toute sortes d'animaux différents, allant du plus inoffensif tapir au redoutables félins que sont les tigres ou autre léopards.Pour cela, qui dit FPS dit tout un tas de pétoirs à débloquer et acheter pour notre plus grand plaisir, et niveau arsenal, Far Cry 3 est copieux. Du petit flingue à la redoutable mitrailleuse, avec sniper et lance roquette en prime, vous pourrez vous en donner à cœur joie, puisqu'au final, ça sera pas moins de 4 armes que vous pouvez trimbaler sur vous, seulement 2 au début.Et c'est là que la chasse et le craft entre en jeu, car grâce à la peau des animaux et leur ressources, vous pourrez entre autre transporter plus d'armes, plus d'argent, plus d'explosif etc et ce en trucidant un peu toute la faune de cette île. Étant un ami des bêtes, ça me faisait souvent un pincement au cœur de dépecer ces pauvres animaux mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette !Mais les animaux ne sont pas la seule menace qui pèse sur cette île.Une fois libéré, ces postes vous permettrons d'avoir un téléporteur, d'un point de Respawn en cas de mort ou encore de débloquer les (trop) nombreuses activités de la région.Far Cry 3Course contre la montre en véhicule, chasse d'un animal rare ou encore libération d'otage, et le tout plus d'une dizaine de fois, lourd...L'approche furtive est plus intéressante à mon sens car ne pas se faire voir et trucider ces gardes un à un est réellement jouissif, encore plus si vous arrivez à pas faire sonner l'alarme, vous remporterez plus d'XP. Après, faire tout cramer au lance flamme ça a son charme aussi mais le camp appelera alors des renforts et ça sera pas chose facile, surtout dans les camps de fin de jeu qui peuvent être retors à capturer.Enfin il est quand même curieux que les prédateurs arrivent plus facilement à nous tuer que des mecs armés de kalash, mais ça c'est qu'un détail.Entre la jeep, le jet ski ou le deltaplane, il ya de quoi faire et la maniabilité est absolument impeccable et ses véhicules se révèlent très fun à conduire. De même que le gameplay de base, Jason saute, cours et tire sans problème etDe plus, pour améliorer son personnage, Ubisoft a mis en place un arbre de talent représenté par des tatouages, qui permet à Jason d'obtenir de nouvelles et (utile) capacité comme par exemple se déplacer plus vite accroupi, des seringues plus efficace ou encore respirer sous l'eau plus longtemps.Les pérégrinations dans la jungle seront aussi l'occasion de rencontrer toutePour les personnages amicaux en revanche, c'est plus compliqué bien que certains s'en sortent bien notamment Citra ou encore Denis, ou bien la petite amie de Jason.En revanche, je suis déjà beaucoup plus fan deCertains moments du jeu prennent au trip littéralement, et font que je m'en souviens encore plus de 10 ans après.Le jeu est très généreux et offre au joueurSi vous frôler pas l'indigestion avant car on va pas se le cacher, il ya malheureusement pas mal de remplissage.Notamment les tours radio qui permettent de dévoiler la map. Il faudra auparavant les escalader, et trouver le bon chemin sans se ramasser. Amusant au début, ça l'est moins quand c'est la quinzième que tu fais.- Beau- Fun- Durée de vie conséquente- Arsenal varié- Monde ouvert vaste et vivant- Des tonnes de véhicules- Un solo offrant des moments mémorable- Un scénario plus intéressant qu'il en a l'air- Excellent gameplay-OST saisissante- La faune et la flore- Vaas, et quelques autres personnages réussis- Difficulté présente- Une interface et une map bien foutu- Trop de remplissage- Activités annexe qui se répètent beaucoup trop- Fin décevante- IA aux fraises la plupart du temps- On voit quand même pas assez Vaas