Jeux Video

C’est ce que s’amuse à teaser extas1s sur X :"Demain... et le 23" en ajoutant les couleurs verte puis rouge.Alors qu'est-ce que ça peut vouloir direPerso, Xbox Direct demain et Switch 2 Reveal le 23.Ou alors aucun rapport avec la Switch 2 malgré la couleur rouge, et annonce du Xbox Direct demain pour une tenue le 23 janvier (il est plus spécialiste leak Xbox que Nintendo faut avouer).