Salut et encore une bonne année à tous !Pour démarrer l'année sur ma chaine, je vous propose une découverte de la démo sur Slitterhead sur PS5.Mine de rien j'ai trouvé ça pas si mal et franchement ça peut être intéressant à bas prix.Bon visionnage

Like

Who likes this ?

posted the 01/07/2025 at 04:15 PM by oniclem