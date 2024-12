Est entrain de rendre l'âme ?



Je commence à me poser des questions vu le temps de transfert beaucoup plus long qu'avant. 30 minute pour 100 go..



Et le plantage de jeux tel que call of duty 6 entre autre..



J'ai commandé une carte d'extension en complément.

Ça devient juste aberrant.

J'ai acheté cyberpunk, donc je transfert starfield. Et je transfert après cyberpunk. ..en gros presque 1 heure .. .de transfert.. .n'importe quoi....