Selon la nouvelle campagne de marketing de Microsoft, presque tout est une Xbox. Si nous pensons vraiment que notre PC, smartphone, tablette, ordinateur ou réfrigérateur intelligent avec écran est une console, alors il y aura encore beaucoup de Xbox à acheter - mais si vous pensez que la Xbox est la Xbox, alors nous n'avons malheureusement pas de bonnes nouvelles. Le plus grand concurrent de la PlayStation 5 et en même temps l'une des deux principales consoles de jeu depuis de nombreuses années disparaît de notre pays.

Les rumeurs et les spéculations vont bon train depuis longtemps, et l'accès de plus en plus difficile à la console ainsi que les prix absurdement élevés dans les magasins d'électronique n'ont fait que les alimenter. Mais c'est la fin des spéculations : hier, un utilisateur de Wykop surnommé Tetsuya a publié une déclaration officielle du support Microsoft qu'il a reçue. La voici :

L'indisponibilité de la Xbox Series X sur des marchés tels que la Pologne et certains pays européens est en grande partie due au changement stratégique de Microsoft, qui s'est concentré sur le cloud gaming et les services d'abonnement tels que Game Pass, plutôt que sur la promotion ou la distribution de consoles physiques. Ce changement est intervenu à la suite de ventes inférieures aux prévisions dans ces régions. En conséquence, Microsoft a réduit ses efforts de marketing autour du matériel Xbox en faveur d'autres services de jeux.

Dans les coms de Resetera ça mentionne également leur pays respectifs ou ils voient cela également comme le Brésil, Roumanie, la Belgique, Hongrie, République Tchèque et autres.Up: Microsoft dit que son offre est limité uniquement pour les vacances (forte demande):