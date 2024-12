Après les Game Awards de cette année, l'exclusivité de Microsoft The Outer Worlds 2, déjà confirmée, a été révélée pour PlayStation, ce qui dévoile la prochaine phase de la stratégie de contenu de jeu de Microsoft, connue sous le nom de code Latitude. Avec les commentaires de Phil Spencer décrivant comment il n'y a pas de lignes rouges pour les jeux qui pourraient arriver sur PlayStation, il est temps d'accepter que la Xbox n'aura plus d'"exclusivités console" à l'avenir - tout sera soit chronométré, avec quelques exceptions qui resteront exclusives console, pour des raisons accessoires, comme les développeurs pas assez nombreux et ainsi de suite. Même Halo, Forza et Gears of War, des jeux généralement associés à la marque Xbox, ne sont pas exclus.

C'est pourquoi la Xbox doit se développer. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré aujourd'hui aux actionnaires qu'il souhaitait "redéfinir ce que signifie" être un fan de Xbox, en mettant davantage l'accent sur la recherche des joueurs là où ils se trouvent, plutôt que d'engloutir des millions, voire des milliards d'euros dans des efforts d'acquisition d'utilisateurs de plus en plus coûteux. Les bibliothèques des gens sont verrouillées numériquement aux plates-formes qu'ils utilisent. Les représentants de Microsoft présents à des événements tels que le Summer Game Fest m'ont dit qu'ils ne voyaient pas beaucoup d'utilisateurs passer d'une console à l'autre, malgré leur plan multiplateforme.

L'annonce de The Outer Worlds 2 pour la PlayStation n'est pas le résultat du report d'un jeu à l'horizon 2025, ni de la nécessité pour Xbox ou le développeur Obsidian d'injecter rapidement de l'argent. La décision a été prise parce que les "quatre jeux Xbox" précédemment prévus pour être transférés sur PlayStation n'ont pas eu d'impact matériel sur les utilisateurs actifs de la console Xbox. Microsoft y voit le signe que les gens sont heureux là où ils sont et qu'ils ne sont pas prêts à changer de plate-forme en fonction de ce à quoi "l'autre partie" a accès.

