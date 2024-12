Une année de jeu qui a commencé avec la nouvelle choquante que Microsoft allait porter l'un de ses meilleurs jeux Xbox et PC sur une console rivale se termine avec le PDG de l'entreprise qui signale que l'entreprise aimerait faire plus de ce genre de choses.



Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s'est exprimé à ce sujet lors d'une séance de questions-réponses à la fin de la réunion annuelle des actionnaires de Microsoft la semaine dernière, dans des remarques qui semblent avoir échappé à la presse et aux fans de jeux - peut-être parce que beaucoup ont été distraits par le battage médiatique des Game Awards ou parce qu'ils sont déjà insensibles à la stratégie de jeu multiplateforme des patrons de l'entreprise).

Le PDG a cité l'actuelle campagne de marketing Xbox de Microsoft, qui montre une large gamme de machines, y compris des consoles Xbox, des téléviseurs, des casques VR et des PC, et déclare "Ceci est une Xbox". Nadella a déclaré que la campagne est un exemple de la façon dont l'entreprise "redéfinit ce que signifie être un fan de la Xbox : il s'agit de pouvoir profiter de la Xbox sur tous vos appareils".

BRETT IVERSEN : Outre l'IA, les actionnaires s'intéressent également à notre activité de jeux et à notre acquisition d'Activision Blizzard King. Satya, que pensez-vous du retour rapide sur cet investissement et des progrès de notre stratégie globale en matière de jeux au cours de l'année écoulée ?



SATYA NADELLA : Oui, je veux dire que je suis très, très satisfaite de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le domaine des jeux. En fait, nous sommes en pleine saison des jeux, avec Black Ops et le nouveau Call of Duty, et c'est fantastique de voir le lancement, le marketing qui l'entoure, le buzz qui l'entoure et l'amour des jeux.



Si j'y réfléchis bien, nous avons choisi la catégorie à croissance séculaire dans le domaine du divertissement, à savoir les jeux, et nous nous sommes dit qu'il fallait mettre les bouchées doubles, et depuis, c'est une passion pour Microsoft.



En fait, je pense que Flight Simulator a été lancé avant même Windows ou Office, et c'est donc l'une des plus anciennes franchises de cette société. Nous nous sommes donc dit : "Transmettons ce plaisir du jeu partout". C'est pourquoi même ces publicités avec Xbox, où nous redéfinissons ce que signifie être un fan de Xbox, parlent de la possibilité de profiter de Xbox sur tous vos appareils.



Notre stratégie concernant le contenu d'Activision est donc en plein essor. Nous sommes ravis des progrès que nous avons réalisés. Et plus important encore, je pense qu'à long terme, en tant qu'entreprise, nous pouvons apporter le meilleur de l'innovation en matière d'IA, d'innovation dans le cloud, d'innovation sur les consoles, d'innovation sur les PC pour créer les meilleurs jeux qui peuvent être appréciés par les joueurs partout dans le monde.