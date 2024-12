« En fin de compte, il a remporté le prix du meilleure action et celui des joueurs ce qui est gratifiant ! Mais je dois admettre qu'il y a des déceptions et des regrets... Les jeux nommés cette année sont tous excellents, mais je ne comprends vraiment pas les critères de sélection pour le jeu de l'année de cette année. Je suis venu ici pour rien !

D'hier à maintenant, j'ai également vu une forte insatisfaction, une réticence et un malheur dans les commentaires de nombreux joueurs (la plupart d'entre eux exprimés de manière humoristique et non constructive, ce qui est hilarant.)



Je peux parfaitement comprendre cette réticence à sympathiser avec ce malheur parce que je sais que derrière ces émotions, il n'y a pas de douleur et de malice, mais plutôt de l'estime de soi et de la confiance en soi. »