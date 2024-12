Chasseurs vétérans comme nouveaux venus, bienvenue dans le monde de Monster Hunter ! Grâce à l'extraordinaire Daisy Ridley, apprenez-en plus sur l'univers des jeux Monster Hunter. Découvrez l'équilibre précaire qui existe entre les humains et la nature, mais aussi les monstres fascinants qui habitent ce monde et ces terres sauvages. Faites aussi le plein d'informations sur les chasseurs et leur Guilde, ainsi que sur leur quête d'une harmonie parfaite avec la nature.



Vous pourriez même obtenir des indices sur les futures expéditions dans les Terres Interdites, un lieu mystérieux que vous aurez la chance d'explorer dans Monster Hunter Wilds, disponible le 28 février 2025.