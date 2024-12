Mon neveu a 8 ans et pour faire simple les joycons de sa Switch sont complètements défoncés. Certains boutons ne fonctionnent plus correctement, il a du drift, etc. et pourtant visuellement ils sont comme neuf.



Je les ai déjà retourné à Nintendo à l'époque, ca duré un temps mais visiblement les problèmes reviennent et empirent.



Est-ce que vous auriez des références de Joycons en dehors des officiels qui lui permettent de faire la même chose que ceux de Nintendo (le drift en moins ^^). Je n'ai plus du tout confiance en ceux de Nintendo vu que le problème de drift a l'air d'être présent quel que soit la version qu'on prend.



J'ai vu que certaines alternatives ne faisaient pas de gyro ou n'avaient pas de vibrations hd, et comme il adore jouer à Mario Party c'est pas possible pour lui de faire sans ses options.



Merci d'avance.



PS : il lui faut bien des joycons et pas des grips ou des manettes classiques.