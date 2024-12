Savez vous de quoi traite le sujet du disque pet shop boy du titre it s a sin qu on a vu dans la bande annonce? C est une chanson qui traite de l homosexualité.

Le crâne rasé lui seul de l heroïne n a rien à voir avec les critiques qu a subit la bande annonce,c est ce qu on lit par ci et là,mais tout ces lobbies nous cachent que la grande,tres grande majorité des gens n est pas favorable à l homosexualité,où du moins "faites ce que vous voulez mais nous l imposer pas,ni à nos enfants".

Apres les films,les pubs,les dessins animés,la question de l identité du genre qui rentre dans nos maternelles,le jeux video nous invite maintenant à incarner ces personnages.

Naughty dog n est pas à son coup d essai,inutile de vous le faire rappeler.

Deuxieme deception qui a aussi suscité de la deception,le fait de devoir incarner une femme noir/asiat.

Pour moi,c est ni une histoire de coupe de cheveux ou du charisme du personnage qui ont enervés les joueurs mais ce que je viens de citer.