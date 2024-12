Bah voilà, mettez-lui des dreads



Good Luck

Le premier trailer du nouveau jeu de Naughty Dog est tombé hier et le moins qu'on puisse dire c'est que les premiers retours sont plus que tièdes.Outre l'ambiance "Les Gardiens de la Galaxie" un peu usée et la longueur du teaser qui ne montre rien de particulier avant sa toute fin, c'est surtout le design du personnage principale incarné par l’actrice Tati Gabrielle (aperçu dans la série You, The 100, Uncharted le film et bientôt The Last of Us saison 2) qui divise a cause de son crane rasé et de sa dégaine de garçon manqué... bref c'est "woke".Les premiers retours sur le premier trailer doivent faire suer a grosses goutes Sony et ND car ce dernier n'a toujours pas dépassé le million de vues sur la chaine Youtube officielle de Playstation, mais surtout le ratio Like/Dislike est à l'heure actuelle de 48 000 votes positifs contre 75 000 votes negatifs.Si Sony veut éviter un nouveau Concord (ou un Forspoken), il va falloir que le prochain trailer envoi du très lourd niveau gameplay et histoire, sinon les retours financiers risquent d'être catastrophiques... a moins qu'une simple coupe de cheveux change tout.