Mechaghidora

Je suis tombé sur ce trailer par le plus grand des hasards, un jeu assez obscur et kickstarté il y a peu répondant au nom deDerrière ce jeu se cache un studio indé US,, dont on dit que ces membres vouent une certaine fascination pour les kaijus (monstres géants japonais), et les méchas.Ils ont balancé il y a 2 jours un nouveau trailer de leur prochaine production, et si j'en parle c'est parce qu'il s'agit d'un jeu de combat 2D. Enfin, 2.5D plutôt qui utilise l'univers des jouets un peu (beaucoup) vintage, avec un effet rappelant ces vidéos asiatiques faits en stop motion.Une demo est apparement disponible.