Bonsoir les Razmoket,Je supprimerai cet article aprés réponse.Il y a plusieurs années, j'ai crée un compte PSN en Angleterre et pour le peu que je m'en sert, j'était loin de me douté qu'il y aurait des problèmes de zones vu que la grande majorités des jeux propose toute les langues.BREF, la j'ai un mini soucis avec Cyberpunk et Days Gone, les jeux sont en Anglais MAIS je change tous en Français dans les paramètre de la console ET dans les paramètre PSN/Magasin du pays/France et la magique: la description des jeux annonce FR! Je télécharge et walou! Toujours en AnglaisY'a une solution ? Malgré le PSN de France, mon ID est "locké" définitivement en Angleterre ?J'ai eu le même soucis sur XSX mais une fois la région changé, le changement ce fait contrairement au PSN.