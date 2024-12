Jeux Video

C'est officiel : les délires un peu pédo de Hisoka sont pas passés auprès de l'organisme de classification localeAlors c'est chelou vu que c'est une scène de l'anime mais faut donc croire qu'on en aura dans le jeu lui-même (mode Story ?).Après l'Australie, ils bannissent à tout va les jeux +18Ils ont des araignées et des serpents géants mais faut pas déconner non plus