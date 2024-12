« C'est un sujet intéressant car lorsque nous examinons la marque, lorsque nous la changeons, cela signifie quelque chose de différent. C'était littéralement une boîte lors de son lancement. C'était la boîte Direct X. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est plus accessible. Xbox n'est pas seulement un seul appareil, Xbox est sur votre Smart TV, sur votre PC, Laptop, votre téléphone, et nous sommes au milieu de cette transition. »

« les plus grands jeux d’aujourd’hui sont plus gros que n’importe quelle plateforme individuelle. Je pense que ce qui devrait vraiment durer, ce sont les jeux, les personnages et l'univers. Les plateformes devraient nous permettre de jouer à ces jeux là où nous le souhaitons. C'est ainsi que nous envisageons la Xbox aujourd'hui.

Phil Spencer revient sur la campagne publicitaire "this is an xbox" :Spencer a reconnu que la campagne pourrait rebuter certains fans car certains d'entre eux aspirent à la simplicité d’une seule boîte, d’une seule plateforme, d’un seul jeu. Avant d’insister sur le fait que :