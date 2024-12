divinity 2 est meilleur que BG3 selon moi. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer a D2...En fait je trouve que D2 n'a aucun default. Le système de dé de BG3 ralentit énormément le jeu, le scénario commence bien mais plus on avance et moins il est intéressant. Les personnages sont tous bien, le début de leur intrigues est intéressants mais plus on avance dans leurs histoires et plus on se rend compte qu'ils sont assez vides et le dénouement de leur intrigues sont tous pas terribles. Par contre pour le coté artistique c'est vraiment du 10/10 c'est à se demander s'ils ont bosser avec des gars de chez blizzard.La premier chapitre est le meilleur des trois selon moi. Le deuxième j'avoue j'ai pas kiffé ce délire de brouillard/nuit et le troisième chapitre , bah c'est ambitieux mais au finale ce qu'on y fait n'est jamais épique..Je sais pas je pense que divinity 2 à mis la barre tellement haute que je n'ai pas vraiment été surpris dans BG3. Après ça reste l'un des meilleurs jeux de ces 5 dernières année ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit mais D2 est plus plaisant, plus fun, mieux fini. Au finale j'ai juste préférer la patte artistique de BG3, les personnages, les graphismes , les possibilités mais pour le reste D2 lui est supérieure.