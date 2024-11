Ça se passe sur Xbox, le jeu est listé parmi les prochaines sorties sur la plateforme, et c'est même très prochainement, le 5 décembre 2024 pour être précis.L'éditeur semble pris au dépourvu, on va attendre un retour de leur part concernant cet incident.À en croire cette fuite, le jeu sera disponible mercredi prochain sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et PS5.