Nvidia va plafonner le nombre d'heures de cloud gaming sur GeForce Now au lieu d'augmenter les tarifs. Il y aura bientôt une limite mensuelle de 100 heures. Nvidia renomme également Priorité en Performance et ajoute le streaming 1440p.Pour l'instant ça sera pour les nouveaux membres et en 2026 pour tous.Priorité et Performance sont concerné.