Encore un artbook de qualité de chez Mana Books , pour un jeu tout aussi extraordinaire. 10 ans après son annonce en 2014 , les trailers sont toujours aussi incroyable. Tout l'univers du jeu dans un seul livre , il rejoint le reste de ma collection au coté d'Elden Ring.Si certains ne l'ont pas lu , le game story sur From Software est juste en bas.

posted the 11/07/2024 at 06:11 PM by yanssou