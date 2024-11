Comme l'a confirmé l'équipe, le jeu tourne désormais en 4K/60FPS et si vous avez un écran 8K, vous pouvez également faire tourner le jeu en 8K/30FPS via PSSR. C'est déjà le troisième jeu à offrir ce mode avec GT7 et F1 2024.Ce n'est pas tout : l'éclairage a été amélioré, les reflets sont poussé en ultra, l'occlusion ambiante est de meilleure qualité, et ces mises à jour s'appliquent au PlayStation VR2.