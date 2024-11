Bonjour à tous,



je suis actuellement en formation d'éco production pour l'audiovisuel et on étudie donc toutes les sources de pollution.



Et autant vous dire que le cloud et donc le streaming sont une horreur absolue.



Ensuite vient le téléchargement qui est particulièrement impactant. Des serveurs fonctionnent toutes la journée ,chauffent, doivent être refroidie etc... tout ça est également une horreur écologique.



Par exemple le streaming en audiovisuelle représente 56% de l'impact du secteur tandis que le dvd blue ray représente à 0,11%. Et ce n'est pas que le fait que c'est beaucoup plus populaire. C'est tout simplement parce qu'un disque provoque moins de pollution.



Donc privilégiez le physique et les consoles qui vous le permettent. Le PC ? au final on télécharge et on garde longtemps ses jeux car on a souvent beaucoup de stockage. Contrairement aux consoles souvent très limitées en place. Mais bon Steam ça reste pas super écolo.



Physique = écologie