Ah que coucou!Je delete aprés.J'ai "enfin" obtenue la PS5 (gratis^^). Bon en temps que PCiste, malgré le peu d'exclus j'en avais pas besoin mais bon je m'amuse a découvrir la bête et j'ai remarqué une chose, trés mauvaise chose:Beaucoup de jeux PS4 comme RDR2 n'ont pas de "upgrade"du coup on joue avec la même résolution que sur PS4.Je voulais juste savoir pour les Xboxeu si ce mauvais délire est pareil ? Sur XSX aussi tous les jeux ONE n'ont pas de upgrade et si il y a faut payé 10 balles etc en plus ?Merki