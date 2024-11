J'attends les retours des joueurs et testeurs mais il me donne un peu envie au final ce jeu, moi qui souhaite quelque chose de léger en ce moment.Il est magnifique, le gameplay a l'air sympa et Aloy a l'air plus rigolote et attachante que dans la série principale. Va t'il devenir le meilleur jeu de la franchise Lego aux côtés de