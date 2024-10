Salut à tous,J'espère que vous allez bienLa découverte du dimanche s'appelle SILLY POLLY BEAST, c'est du shooter horrifique avec un gameplay façon rogue like dont la démo est dispo sur Steam. Le jeu n'a pas encore de date de sortie.Franchement c'est très sympa et ça donne envie de suivre le jeu.Je vous laisse découvrir ça en vidéoBon visionnage

posted the 10/27/2024 at 04:01 PM by oniclem