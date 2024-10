Si il doit y avoir une cohérence dans la proposition tarifaire de cette console, la multiplication par 2 du prix de la console de base (450/PS5 - 800/PS5 PRO) ne peut se justifier de la meilleure manière que par rapport à cela : 2X plus de FPS = 2X plus cher.Moi, personnellement, quand je regarde les choses sous cet angle... le prix ne me paraît plus aussi insensé. Et pour le coup, si j'ai les moyens ça peut m'intéresser