Si la GBA était une excellente machine, le marketing qui insistait sur le terme 32 bits m'avaient bien trompé dans ma jeunesse, et je m'attendais à une PS1/Saturn portable. Pourtant des jeux en vrais 3D sont bel et bien sortit sur la machine au final, parfois avec brio, petit tour d'horizon

posted the 10/25/2024 at 05:39 PM by fdestroyer