« C’est important pour nous, et nous avons essayé d’être très clairs : nous ne faisons pas de cadence annuelle. Nous n’allons pas faire une mise à jour tous les ans. Il n’y a aucune raison de faire ça. Et, honnêtement, de notre point de vue, ce n’est pas vraiment juste pour nos clients de sortir si tôt quelque chose qui n’est que légèrement meilleur. Nous voulons donc vraiment attendre un saut générationnel en termes de calcul sans sacrifier l’autonomie de la batterie avant de livrer la véritable deuxième génération de Steam Deck. Mais c’est quelque chose qui nous enthousiasme et sur lequel nous travaillons. »

Alors que Steam OS s’améliore encore davantage avec la sortie de sa 3.6.19 en canal principal, le concepteur de la Steam Deck , Lawrence Yang déclare dans une interview qu'ils attendent une certaine avancée technologique avant d'en sortir une nouvelle. Et qu'une nouvelle refresh tous les ans n’a aucun intérêt. Pour l'heure Valve, va prendre son temps pour peaufiner cette suite de la Steam Deck et c'est plutôt mieux ainsi.