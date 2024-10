Je reviens du PGW, et suis tombé par hasard sur la démo jouable de Cobra, notre cher pirate de l'espace.Je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est au mieux très médiocre. La version disponible est en Alpha, ce qui laisse supposer quelques changements mineurs, mais aucune illusion à se faire.- Gameplay ultra basique (tirs simples visés, ou concentrés, ennemis lambdas)- Level design très pauvre (en tout cas le niveau jouable), de la plateforme niveau schtroumph- sensations de gameplay, plaisir proche du zero, tant les mécaniques semblent mal maîtrisées (retour pad, enchaînement des actions, esquives...)- Le perso ne peut pas se baisser, très frustrant pour éviter des tirs ennemisSi on en doutait encore, voilà une nouvelle licence culte massacrée par Microids, et c'est bien dommage.C'est développé par Magic Pockets, ceux qui font le jeu.. Koh Lanta et autres adaptations low cost.on peut encore espérer quelques améliorations, mais ça va être difficile...Une pensée pour Buichi Terasawa.D'après vous, quelle sera la prochaine IP sacrifiée sur l'autel de l'apât du gain et de l'incompétence ? Hokuto no Ken? Harlock?